– Per no er det ingenting som tyder på at folk er tekne av raset. Både i forhold til tidsaspektet, at det ikkje er hus eller bygningar i området, at det er lite trafikk i dette tidsrommet og observasjonar frå staden. Det er heller ikkje meldt om folk som er sakna i området, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NRK like før klokka 10.30.

Luftambulansen kom tidleg til området og gjorde vurderingar frå lufta. Bileta og film dei har teke frå staden er vurdert av geolog og andre ekspertar saman med politiet, seier Halleraker.

– Men vi må undersøke dette skikkeleg. Vi ventar på geologen si vurdering, slik at vi kan gjere eit manuelt søk, eventuelt med redningshundar og dykkarar.

Geolog på veg

Ifølgje Svenn Egil Finden i Statens vegvesen er geologen deira på veg til området og er venta å vere framme innan kort tid.

– Vi må opp i helikopter for å vurderer rasstaden frå lufta, seier han til NRK klokka 10.20.

Alle naudetatane rykte ut etter melding om det store steinraset på fylkesveg 92 på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune i Sogn. Raset på fylkesvegen mellom Hest og Førde vart meldt inn i 07.40-tida søndag morgon.

Ifølgje politiet er raset mellom 50 og 100 meter breitt. Det går over vegen, og ut i fjorden på staden. Vegbana er tydeleg smadra og rekkverket ligg knurva i rasmassane.

VEGEN ER KNUST: Vegen ser ut til å ha fått store skader etter at raset dundra i vegbana i dag tidleg. Foto: Geir Helge Østerbø

Køyrde på vegen like før

FEKK SJOKK: Sigrid Førde vart sjokkert over synet som møtte ho utanfor fjøsen på Førde i Høyanger. – Eg hugsar nesten ikkje om det var blitt stilt då eg knipsa dette biletet, seier ho. Foto: Sigrid Førde

Folk i området vart skremde av eit forferdeleg bråk.

– Eg høyrde berre eit forferdeleg bråk og sprang ut for å sjå. Då låg det røyk over alt, fortel Sigfrid Førde som bur berre nokre hundre meter frå der raset losna i fjellsida i Høyanger.

– Eg fekk sjokk då eg såg raset. Eg trur ikkje vegen her kan opne på ei stund, seier Førde.

Mannen hennar hadde køyrt forbi staden knappe kvarteret før raset gjekk.

– Slik er det heldigvis dei aller fleste gonger når slike ting skjer, seier Førde.

BLIR STENGD LENGE: Ifølgje Vegvesenet må folk som brukar vegen rekne med at den blir stengd i minst fleire dagar. Foto: Geir Helge Østerbø

Vart sendt ut i båt for å sjå etter bilar

Jon Nesheim driv Nesheim camping som ligg vel ein kilometer frå rasstaden. Han og kona vakna av det som var ein frykteleg dur. Då politiet ringde kort tid etter og melde frå om eit ras, forstod dei samanhengen.

– Eg har vore ute på fjorden med båt for å prøve å sjå om det er bilar eller folk som er tekne av raset. Eg trur og håpar at det ikkje er det. Det er også eit helikopter som flyg over området her no, seier Nesheim til NRK klokka 08.35.

Han seier vegen er brukt som skuleveg for barn, og prisar seg lukkeleg for at raset har gått på ein søndag.

Operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt sa like før klokka 09 at dei hadde vore i kontakt med fleire som bur i området, men at dei då ikkje kunne seie sikre på at det ikkje var folk som er tekne.

– Det er umogleg å søke gjennom området før det er sikra, sa Halleraker i 8.45-tida.

Kan bli stengd lenge

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen vurderer ut frå bileta frå staden og informasjonen han har fått, at vegen vil bli stengd lenge.

– Vi har per no ingen aning om kor lenge. Men når vi har sett storleiken på raset, så vil eg tru at det vil ta mange dagar før vegen kan opne att.

– Er det uvanleg med denne typen skred i det tørre og stabile vêret vi har no?

– Når det kjem til denne typen steinskred, så er dei nesten vêruavhengige. Det er store blokker som losnar i fjellsida.

Det uvisst kor store skader vegen har fått, eller kor lang tid det vil ta å rydde vekk steinmassane når geologen har frigitt området.

HER HAR FJELLBLOKKENE LOSNA: Fjellblokkene har losna eit godt stykke over vegen. Foto: Geir Helge Østerbø

Har mista straumen

NRK har snakka med folk som bur i området som fortel om eit svært stort ras. Straumen har gått i området, truleg fordi raset har teke med seg straumleidningane.

Rasstaden ligg på vegen som går mellom Bjordal i Høyanger og Matre i Masfjorden. Innbyggjarane som bur på innsida av raset er ikkje isolerte, og kan køyre om Matre.

Dersom vegen blir stengd over lengre tid, kan det bety at skulebarna som bur i området må fraktast med alternativ transport.

HEILT STENGD: Vegen er heilt stengd etter at dei store steinblokkene har losna i fjellsida. Foto: Geir Helge Østerbø