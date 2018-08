Storstila testing for dødeleg hjortesjukdom

30.000 hjortedyr skal testast for skrantesjuke i Noreg denne jaktsesongen. Til samanlikning er det testa i overkant av 40.000 dyr sidan sjukdomen vart påvist i 2016.

– Me famnar breiare i år enn tidlegare. Me er framleis avhengige av å testa ganske mykje, sidan me framleis veit lite om denne sjukdomen, seier Knut Morten Vangen, seksjonsleiar i Miljødirektoratet.

Hjerne og lymfeknutar

SEKSJONSLEIAR: Knut Morten Vangen er seksjonsleiar i Miljødirektoratet. Foto: Even Langmo / NRK

Skrantesjuka vart påvist for første gong i Noreg på ei villreinsimle i Nordfjella i mars 2016. Funnet førte til at heile villreinstammen på om lag 2000 dyr i Nordfjella sone 1 vart utrydda, i håp om å hindra at smitten spreidde seg vidare til andre villreinstammar og hjortedyr.

Sidan då er det funne 19 smitta villrein i Nordfjella, tre elgar i Trøndelag og ein hjort i Møre og Romsdal. Elgane og hjorten var smitta av atypisk skrantesjuke, som forskarane framleis ikkje veit om er smittsam, slik den klassiske varianten som er funnen i Nordfjella er.

Skrantesjuke (CWD) Ekspandér faktaboks Hjernesjukdommen chronic wasting disease (CWD), har fått det norske namnet skrantesjuke.

Skrantesjuke er ein smittsam prionsjukdom som kan ramme hjortedyr.

Sjukdommen vart første gong påvist i Norge våren 2016, då på ei villreinsimle i Nordfjella. Dette vart det første dokumenterte tilfellet av sjukdommen hos hjortedyr i Europa. Smitta er seinare funnen på elg i Selbu.

Før sjukdommen vart oppdaga i Noreg, var sjukdommen berre kjent frå USA og Canada.

Sjukdomsteikn er blant anna avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke utan å vise sjukdomsteikn.

Skrantesjuke er dødeleg for dyret.

Det pågår ei omfattande kartlegging av sjukdommen i Noreg, og det er fram til juli 2018 analysert over 42.100 prøver av hjortedyr. Kilde: Hjortevilt.no

Det er områda rundt der sjukdomen er påvist som skal testast. I tillegg er det valt ut 82 tilfeldige kommunar for å sikra eit breitt og representativt utval av dyra som blir testa.

Jegerane skal senda inn prøvar av hjernen og lymfeknutane i svelget. Etter eit par dagar frå dei prøvesvaret.

DEN FØRSTE: Dette er den første villreinen som vart oppdaga med skrantesjuke. Simla vart funnen vinteren 2016 i Nordfjella. Foto: Lars Nesse

Større omfang i år

Alle felte hjortedyr i kommunane Lærdal, Aurland, Årdal, Flora, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Selje og Eid skal testast.

I Aurland, Lærdal og Årdal var dei pålagt å testa hjort også i fjor, sidan dei tre kommunane ligg i eller nære Nordfjella. I 2017 vart om lag 80 prosent av dyra som vart felt under jakt i desse kommunane, testa.

– Me har gode erfaringar frå 2017. Jegerane har også interesse av å vita om kjøtet er friskt, seier Knut Fredrik Øi, viltforvaltar i dei tre kommunane.

– Fort gjort å ta prøven

Joar Søhoel er ein ivrig jeger. Han oppmodar alle som skal jakta i haust, om å ta bidra til å få meir kunnskap om skrantesjuka.

– Å ta prøven tek berre fem minutt. Det er ein alvorleg sjukdom me veit veldig lite om, så det er viktig å få oversikt om det har spreidd seg til hjorten, så det ikkje endar opp slik som det gjorde i USA, seier Søhoel.

I Nord-Amerika vart sjukdomen oppdaga for femti år sidan . I dag finst sjukdomen i 25 statar. I enkelte område er bortimot halvparten av hjortedyra sjuke.

– Det er viktig å få stoppa det, viss me har moglegheita til det.

