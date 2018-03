Storkontroll av beltebruk

I dag blir det fleire beltekontrollar i bussane på heile Vestlandet. Statens vegvesen seier at bussane ikkje bør vere ei frisone for beltebruk og oppmodar passasjerane om å bruke beltet.

– Det er ein livreddar både for din eiga del, men også for andre passasjerar på bussen, seier Anne Margrethe Bøe. som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen. Bota for å bli teken utan belte, er på 1500 kroner.