Støre vil ikkje stoppe fylkessamanslåing på Vestlandet

Motstanden mot det nye vestlandsfylket er stor i Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane. Stikk i strid med det Støre sa til Bergens Tidende denne veka.

7. juni i år sa representantsskapsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeidarparti eit tydeleg nei til eit stort Vestlandsfylke.

– Fylkestinga bestemmer

Også stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) har tidlegare sagt at med Ap og Sp i regjering, så vil dei to fylka hadde fram som eigne fylke, men med "døra på gløtt".

Men toppleiinga har eit anna syn enn opprørte partifellar i fjordfylket.

Bergens Tidende skriv nemleg i dag at Jonas Gahr Stør denne veka møtte den sjukmelde fylkesordføraren i Hordaland, Anne Gine Hestetun. I samband med dette møtet spurde avisa om Støre meiner Vestlandsregionen er ei frivillig samanslåing eller tvangssamanslåing. Til det svara Ap-leiaren at det kjem an på kva fylkestinga har vedteke.

– Godtek synet til partileiaren

– Begge fylkestinga har vedteke samanslåing. Er det mogeleg å opne for ein omkamp om Vestlandet då?

– Nei, då meiner eg vedtaket må stå, seier Støre til Bergens Tidende.

Fylkesleiar og andrekandidat ved stortingsvalet, Hilmar Høl, seier til avisa at han tek signala frå partileiaren til etterretning.

– Vi godtek dette ut frå at vi var med på å røyste for ein intensjonsavtale, seier Høl.