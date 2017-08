Støre seier ja til vestlandsfylke

Ap vil ikkje stoppe samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Det stadfestar partileiar Jonas Gahr Støre overfor Bergens Tidende.

Dermed tek Ap-leiaren ikkje omsyn til at fylkespartiet har røysta mot samanslåinga. Tidlegare har stortingsrepresentant Ingrid Heggø sagt at Ap vil at ein skal halde fram som eigne fylker, og heller ha døra på gløtt med tanke samanslåing.