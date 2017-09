Styret for Sognekraft AS vedtok i dag utbygginga, som skal produsere 208 gigawattimar med straum kvart år, noko som svarar til straumforbruket til 10.000 husstandar. For å få til utbygginga sel selskapet rettane til seks småkraftverk til eit tysk selskap.

– Eg er utruleg stolt over at vi har fått til denne løysinga, som inneber at vi kan setje i gang utbygginga i Leikanger for fullt no i haust. Gjennom vår satsing kring Fjærlandsfjorden og i Leikanger genererer vi aktivitetar for langt over ein milliard kroner, seier direktør i Sognekraft, Terje Bakke Nævdal til NRK.

I Leikanger har det vore skepsis til planane om ei storstila utbygging, og folk har vore uroa for om utbygginga vil kunne råke drikkevassforsyninga til sognekommunen.

Investeringsvedtaket til styret for Sognekraft AS er startskotet for ei av dei største vasskraftutbyggingane i Noreg i dette tusenåret, og er den største satsinga i Sognekraft-regi sidan utbygginga av Årøy kraftverk. Tilrettelegging for tunnelpåslaget i Grindsdalen er allereie igangsett.

Salet av dei seks småkraftverka i Fjærland, som er samla i Sognekraft sitt heileigde dotterselskap Fjærland Kraft AS, inneber at Sognekraft skal drifte og vedlikehalde desse kraftverka, og at Sognekraft kan kjøpe Fjærland Kraft AS attende etter 25 år.