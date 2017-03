Stor skredfare

Det er stor snøskredfare i deler av fylket. Varsom.no melder om faregrad 4 for området Indre Fjordane. Her må ein unngå alt terreng i og i nærleiken av leområde med fersk fokksnø. Ein må og vere obs på lange skredbaner, som startar høgt til fjells, her kan skred losne naturleg.