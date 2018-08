Stor skilnad i karakterar

Nesten åtte poeng skil karaktersnittet til jentene og gutane som gjekk ut av i 10. klasse i Gloppen i vår. Det skriv Firda Tidend. Tendensen er den same i heile landet, men ikkje med like stor skilnad. Nasjonalt ligg jentene 4,5 poeng høgare enn gutane, mens forskjellen i Sogn og Fjordane er på 4,4 poeng. Oppvekstsjef i Gloppen, Per Arne Strand, seier til avisa at dette er urovekkjande og at dei vil forsøkje å finne ut kvifor det er slik.