Stor pågang etter ved

Vedprodusentane opplever stor pågang allereie no. Den varme og tørre sommaren har ført til ei kraftig auke i straumprisane, og det har folk lagt merke til. Olav Bremer ved Indre Sogn Vedterminal har ikkje opplevd at folk har teke kontakt midt på sommaren før. I fjor gjekk to av tre norske vedprodusentar tomme for ved, og Bremer trur det kan bli tomt også denne vinteren. Mange har difor auka produksjonen, viser ei undersøking Norsk Ved har gjort.