Stor kontrakt til Førde-bedrifter

Dei to Førde-selskapa INTIN og Mediebruket har sikra seg ein kontrakt med Forsvarsbygg om levering av fleire tusen nøkkelfrie låsar. Det opplyser selskapa i ei pressemelding. Forsvarsbygg vil bli nøkkelfrie når dei no skal oppgradere låssystema på bustadane og hyblane sine. Dette er den største kontrakten for INTIN og Mediebruket nokon gong. Rammeavtalen med Forsvarsbygg er berekna å ha ein verdi på inntil 30 millionar kroner fordelt på tre år.