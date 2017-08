Stor ferjeauke over Nordfjorden

Stenginga av vegen over Utvikfjellet var medverkande årsak til at det vart frakta 19 prosent fleire bilar på sambandet Anda-Lote i juli i år enn same månaden i fjor. Også på sambandet Isane-Stårheim var det stor auke. Der auka talet på bilar med 12,2 prosent i juli. Vegen over Utvikfjellet vart stengd 24. juli.