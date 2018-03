Stoppa med promille for tredje gong

Ein mann i 30-åra er dømd for å ha køyrd i rusa tilstand. Det var i haust han blei stoppa etter å ha køyrd vel seks kilometer i tettbygd strøk med minst 0,7 i promille. Sunnfjordingen har tidlegare fått førelegg for køyring med lågpromille. Han tilstod då han møtte i retten, og no har tingretten dømd mannen til fengsel i 14 dagar og ei bot på 35.000 kroner. Han mistar også førarkortet i 12 månader.