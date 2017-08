Stogga ikkje for kontroll på E16

Føraren av eit litauisk vogntog er meldt til politiet etter at han ikkje stogga for ein skilta kontroll ved Håbakken i Lærdal i går kveld. Ein tsjekkisk bussjåfør mangla vekekvile, medan ein annan køyrde med overlast. To førarar fekk gebyr for overlast og måtte laste om før vidare køyring.