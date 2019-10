Stogga ikkje for kontroll

Ein vogntogsjåfør blir meld til politiet fordi han ikkje stogga for ein kontroll på Håbakken. Ein annan førar kvilte ikkje nok under køyreturen, og er no meld til politiet for brot på køyre- og kviletid. Ein tredje førar må ut med 10.100 kroner i gebyr.