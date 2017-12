Stogga ikkje for kontroll

Føraren stogga ikkje for skilta kontroll på Håbakken i Lærdal laurdag, og det hadde ein årsak. Føraren mangla bevis for yrkessjåførkompetanse, og hadde ikkje fartsskrivaren i orden. Transportfirmaet er meldt for manglande/ikkje montert fartsskrivar, melder Statens vegvesen.