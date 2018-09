Stiller med ekstra mannskap

Politiet i Stryn stiller med ekstra mannskap under Oktoberfest i Stryn i helga. Det skriv Fjordingen. Arrangementet trekkjer mange folk til nordfjordbygda, og politiet er opptekne av at festen skal føregå inne på festivalområdet. – Vi ønskjer ikkje at festivalen skal føregå i heile Stryn sentrum. Vi kjem difor til å passe på at festen ikkje breier om seg i sentrumsområdet, seier politibetjent Vidar Stavik til avisa.