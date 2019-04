Stiller for SV

Etter å ha prøvd å danne lokallag for Miljøpartiet Dei Grøne i Bremanger utan å lukkast, stiller no kulturarbeidaren Norvall Klungresæter seg i front for Bremanger SV, skriv Firdaposten. Til avisa seier han at han likevel er usamd i nokre klassiske SV-standpunkt. Mellom anna kallar Klungresæter seg rojalist, og han er tilhengjar av NATO-medlemskap.