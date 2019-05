Sterk månad for norsk sjømat

Noreg eksporterte sjømat for 8,8 milliardar kroner i april. Det er 900 millionar meir enn på same tid i fjor. Veksten er særleg stor i USA, Asia og EU. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik seier at Noreg akkurat har lagt bak seg det beste kvartalet nokon sinne.