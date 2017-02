Sterk innsats i skiskyting

Vegard Skrede frå Hardbagg IL fekk to bom under junior-cup i skiskyting, og gjekk inn til 7.-plass i 18-årsklassa. Aksel Meland frå Markane gjekk inn til 11.-plass i same klasse. Isak Hopland frå Hardbagg vart nummer 13 i klassa for 19-åringar.