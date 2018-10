Stengt på Strynefjellet

Vest politidistrikt melder om to vogntog som har køyrt i kvarandre på på rv. 15 over Strynefjellet. Det er ikkje personskade, skriv politiet på Twitter. Uhellet har skjedd mellom Ospelitunnelen og Grasdalstunnelen, opplyser Vegtrafikksentralen i Oslo. Vegen er no stengt mellom tunnelane.