Stengt på grunn av vind

Måløybrua i Vågsøy vert no automatisk stengt grunna sterk vind. Brua er utstyrt slik at den stenger automatisk ved sterk vind og den kan bli stengt i periodar utover kvelden etter kvart som uvêret tar seg opp. Det same gjeldt Rugsundbrua på fylkesveg 616 i Bremanger. Det er meldt store nedbørsmengder på Vestlandet utover kvelden og natta.