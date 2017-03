Stengt på grunn av ras

Fylkesveg 724 i Oldedalen er i dag sperra av snøras, og der vert det gjort ei vurdering når det lysnar av dag, melder Statens vegvesen. Fylkesveg 337 til Veitastrond er opna for trafikk igjen etter å ha vore stengd ein periode etter at ein rasalarm vart utløyst. Les oppdaterte vegmeldingar her.