Stengt på grunn av bilberging

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er akkurat no stengt på grunn av bilberging, melder Statens vegvesen. Fleire vogntog har den siste timen hatt problem i bakkane ned mot Borlaug. Politiet er på staden no og opplyser at det er eit vogntog som står fast på staden. Sjåføren held på å leggje på kjettingar. Dei andre som hadde problem skal ha kome seg vidare.