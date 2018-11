Stengt over Vikafjellet

Eit trafikkuhell over Vikafjellet har ført til at riksveg 13 er stengd. Politiet opplyser at bergingsmannskap er på veg til staden, og ingen er rapportert skadde. Politiet reknar med at vegen må haldast stengd ei stund. Tungbilen har fått mindre materielle skadar.