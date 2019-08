Stengt mellom Hyen og Sandane

Fylkesveg 615 ved Holme mellom Hyen og Sandane er stengt på grunn av flaum, opplyser Statens vegvesen. Det skal vere snakk om ei stikkrenne som har gått tett slik at vatn fløymer over vegen og tek med seg litt steinar. Entreprenøren er no på staden for å rydde vegen. Det er uvisst når den opnar igjen.