Stengt grunna ras

Fylkesveg 92 mellom Framfjord og Indrefjord er no stengd grunna ras. Det er venta at det kan kome meir massar ned frå fjellet. Operatør på Vegtrafikksentralen i Lærdal, Kjetil Molvær, seier ein må vente seg at vegen vil vere stengd ei stund.