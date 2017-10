Stengt grunna øving

Breisvortunnelen langs E39 aust for Nordfjordeid blir stengd i to timar på grunn av øving for naudetatane. Dette gjeld mellom klokka 13 og klokka 15, melder Statens vegvesen. Personbilar kan køyre via Lote og Fv 698 langs Innvikfjorden, ifølge Statens vegvesen. Utrykkingskøyretøy kan passere.