Stengt for personbilar på rv. 52

Vêret på riksveg 52 Hemsedalsfjellet er no så ille at personbilar ikkje får vere med i kolonnene. Det melder Statens vegvesen. Det er kolonnekøyring for alle køyretøy over 7,5 tonn. Ifølgje Vegtrafikksentralen tyder vêrmeldingane på at det blir verre utover kvelden. Fjellovergangen kan bli stengt på kort varsel.