Stengjer veg i natt

Fylkesveg 615 mellom Storebru og Sandane blir stengd frå midnatt til kl. 06 måndag morgon. Ei stikkrenne skal skiftast ut og det må gravast under vegen. For bilar under 7,5 tonn vert det laga til ei lokal omkøyring. Større bilar kan køyre om riksveg 5 og E39 via Førde og Skei.