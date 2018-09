Stengjer dagsturhytte

Dagsturhytta på Fløgen i Flora kommune taklar ikkje vêret og må bli stengt. Det skriv Firdaposten. Det er fundamentet til dagsturhytta som ikkje står i stil med vêrtilhøva på Fløgen. Kultursjef i Flora kommune, Margit Drivenes Kløvfjell, seier til avisa at det ikkje er fare for at hytta blir teken av vinden, og at den blir tilgjengeleg neste sesong.