Stengjer 3G-nettet

24. juni stengjer Telenor det meste av 3G-nettet i Sogn og Fjordane. Nettet gjorde det mogleg å surfe på internett med mobiltelefonen då det kom i 2004. No vil Telenor bruke frekvensane til å forsterke 4G og klargjere for 5G. Her i fylket blir seks basestasjonar langs kysten framleis haldne opne då dei ikkje er oppgradert for 4G.