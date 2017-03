Stenger Vikafjellet for andre gong

For andre gong i dag er riksveg 13 over Vikafjellet stengd fordi ein polsk semitrailer har køyrt seg fast ved Hola. No er bergingsbil på veg for å få traileren, som er utan kjettingar, på vegen att. Statens vegvesen opplyser at den truleg er på plass klokka 20.45.