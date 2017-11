Stengde vegar i Gaular og Gulen

Fylkesveg 57 ved Dalsøyra i Gulen er stengd på grunn av eit jordras. Vegen er stengd kring 100 meter sør for BKK. Vegvesenet opplyser at mannskap er på veg ut for å rydde. Eit jordras stengjer også fylkesveg 610 ved Matbjøra mellom Eldalsosen og Sande i Gaular.