Stengde vegar

Både fv. 50 Aurland – Hol og fv. 53 Tyin – Årdal er stengde på grunn av uver. Rv. 52 Hemsedalsfjellet og 16 Filefjell er opne, men her kan det bli kolonne begge stader. Rv. 13 over Vikafjellet er open, og det er same er rv. 15 over Strynefjellet.