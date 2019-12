Stengde fjellovergangar

Uvêr gjer at både Riksveg 13 over Vikafjellet og fylkesveg 50 Aurland - Hol og fylkesveg 55 Sognefjellet er stengde no i morgontimane. På Vikafjellet vert det gjort eit ny vurdering klokka 10. Uvêret skapar og problem i låglandet, der er no ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg på fylkesveg 57 no innstilt.