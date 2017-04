Stengde fjellovergangar

Fleire fjellovergangar mellom aust og vest er i dag stengde på grunn av uvêr. for Sogn og Fjordane gjeld det fylkesveg 50 Aurland–Hol og fylkesveg 53 Tyin–Årdal. I tillegg er også riksveg 13 over Vikafjellet stengt, melder Statens vegvesen. Fjellovergangane over Hemsedal og Filefjell er framleis opne.