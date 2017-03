Stengde fjellovergangar

Riksveg 13 over Vikafjellet, fylkesveg 50 Aurland–Hol og fylkesveg 53 Årdal–Tyin er i dag stengde på grunn av uvêr. Riksveg 13 Vikafjellet vert ikkje opna i dag, melder Statens vegvesen. På riksveg 52 Hemsedalsfjellet og på Europaveg 16 over Filefjell kan det verte innført kolonnekøyring på kort varsel. Les oppdaterte vegmeldingar her.