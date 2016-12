Stengde fjellovergangar

Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvêr. Frå klokka åtte er det kolonnekøyring fylkesveg 50 Aurland–Hol, som tidlegare i dag har vore stengt på grunn av vanskelege køyreforhold, melder Staten vegvesen. Riksveg 52 Hemsedalsfjellet er open, men det er fare for kolonne og stenging på grunn av kraftig snøvêr. Her kan du lese oppdaterte vegmeldingar.