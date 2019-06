Stengd tunnel

Amlatunnelen på riksveg 5 i Sogndal kommune er stengd, melder Statens vegvesen. Grunnen er at eit vogntog må bli berga frå tunnelen. Statens vegvesen melder til NRK at vogntoget står midt i tunnelen i retning Kaupanger. Politiet melder at bilbergar er på veg.