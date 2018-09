Steinras stengjer fylkesveg 55

Fylkesveg 55 over Sognefjellet er stengt mellom Rustadsæter og Bøvertun på grunn av ras. Steinblokker sperrer vegbanen og den blir ikkje opna igjen i dag. Alternativ rute for dei som skal over Sognefjellet er via Strynefjellet eller Valdresflye.