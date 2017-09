Steinras stenger fylkesveg 53

Onsdag ettermiddag gjekk det eit steinras ved Naddvik mellom Årdalstangen og Fodnes ferjekai. Vegen var heilt stengd i ein og halvannan time.

– Vi fekk melding frå ein forbipasserande om raset. Steinraset dekte ikkje heile vegen, men det var fare for at det kunne komme meir, seier Erikstad.

Både entreprenør og geolog blei sendt til staden.

– Entreprenøren er usikker på kor høgt oppe raset losna, samt at det buldrar i fjellveggen.

Politiet sin operasjonssentral i Florø kunne melde om at det var mindre stein og tre i steinraset, og at det ikkje var grunn til å tru at nokon var tekne av raset.