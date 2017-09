Steinras stenger fv. 53

Det har gått eit steinras mellom Naddvik og Kolnostunnelen mellom Årdalstangen og Fodnes ferjekai. Vegen er no stengd. – Vi fekk melding frå ein forbipasserande om raset. Steinraset dekkjer ikkje heile vegen, men det var fare for at det kunne komme meir. Entreprenør er på veg til staden, seier Jan Erikstad, som trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen i Lærdal.