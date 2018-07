Steinflak losna i tunnel

Det er no manuell dirigering gjennom Kvernhaugtunnelen på fylkesveg 55 i Høyanger etter at ei steinflak har losna og ramla ned i vegen like ved eit naudskap. Ingen har blitt treft av steinflaket. – Det blir ledebilkøyring fram til entreprenør har rydda vekk steinen, seier trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen.