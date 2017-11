Stein i vegbana

Ein stor stein har rasa ned og ligg delvis inn i vegbana på riksveg 15 ved Bryggja. Forbipasserande opplyser til NRK at det og ligg ein del mindre stein i vegbana, men at det er passasje for bilar. Ketil Molvær ved Vegtrafikksentralen i Lærdal seier at entreprenør er på veg til staden.