Startar TV-kanal for utviklingshemma

REDAKTØR: Camilla Kvalheim (med sjekken) skal vere prosjektleiar for etableringa av den nye kanalen i fylket. Foto: Camilla Kvalheim

TV BRA er ein nett-TV-kanal av og med utviklingshemma, og no har dei planar om å etablere ein redaksjon i Sogn og Fjordane.

– Tanken bak TV BRA er at utviklingshemma skal få ta del i den tekniske produksjonen. Dei skal vere både framfor og bak kamera, fortel redaktør Camilla Kvalheim.

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein av samarbeidspartnarane som skal hjelpe til å byggje opp kanalen i fylket. TV BRA har hovudkontor i Bergen, men skal etter planen få eit nytt kontor i fylket i løpet av 2017. Det skal vere fullt operasjonelt i løpet av 2018.

– Ønskjer medarbeidarar

SATSAR: Kanalen skal starte ein redaksjon i Sogn og Fjordane. Foto: Dagrun Reiakvam

– Målet er å få på plass ein prøveredaksjon allereie til neste år og få nokre reportasjeinnslag til BRA Sending, som skal vere sendeflata vår, seier Kvalheim.

Og til den treng dei folk.

– Vi ønskjer motiverte redaksjonsmedarbeidarar, så det er berre å ta kontakt med oss. Vi vil sikkert ha ein form for audition når den tid kjem, der ein får prøvd seg litt framfor kamera, fortel ho.

– Viktig for identitet og utvikling

TV BRA opprettar no kontor på heile Vestlandet og Kvalheim er klar på kvifor det er så viktig for dei.

– Erfaringa vår er at nærleik til det som skjer, er heilt avgjerande for deltaking for denne målgruppa og alle eigentleg. Å høyre historier og få innblikk i kulturlivet der du bor, er viktig for identitet og utvikling, meiner ho.

– Sogn og Fjordane har eit rikt kulturliv for utviklingshemma og eg trur det er mange talent her som vi kan få med oss, legg ho til.