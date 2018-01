Startar ryddinga nede på vegen

Arbeidet med å rydde vekk rasmassane nede på sjølve vegen ved Finnåstunnelen i Årdal startar opp i føremiddag. Fylkesveg 53, som er hovudvegen inn til Årdal, har no vore stengt i over ei veke. Dei siste dagane har Vegvesenet jobba med å spyle ned lausmassar ved bruk av helikopter, og eit reinskelag har gått over fjellsida for å fjerne lause steinar. Vegen er venta å opne i morgon.