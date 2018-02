Startar opprydding på branntomta

Selje kommune har planar om å rydde branntomta etter storbrannen på selje hotell i 2016. Ein hotelldirektør må sone fem år og seks månader i fengsel for å ha tent på sitt eige hotell, i mellomtida står branntomta framleis som før, og det har mellom anna byrja å kome asbest på tomta. No vil kommunen rydde opp for eiga rekning.