Startar opp ny bussrute til Bergen

Tide Buss har nyleg sendt søknad til Hordaland fylkeskommune om løyve til å køyre ekspressbussrute mellom Sogndal og Bergen, melder Sogn Avis. Dei får starte opp 24.juni. I sommar må reisande mellom Sogn og Bergen kombinere buss og tog for å reise strekninga. Tide Buss meiner derfor at det oppstår eit hol i busstilbodet til Nettbuss, som saman med NSB har bytta namn til Vy. – Vi trur det skal vere godt grunnlag for ekspressbussrute for Tide på strekninga, seier områdesjef for Tide i Sogn, Per Steinar Sviggum til Sogn Avis.