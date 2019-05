Stal frå BKK

Ein hordalending i 20-åra er dømt til 45 dagar i fengsel på vilkår. Det var i 2017 at mannen braut seg inn i ei arbeidsbrakke som tilhøyrde BKK i Gulen. Her stal mannen både arbeidskle og verktøy. Han slepp å sone dersom han oppfører seg fint dei neste to åra. Hordalendingen slepp bot på grunn av lang saksbehandlingstid.