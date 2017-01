Stal båt då dei krasja stolen bil

No er den eine, ein mann i 40-åra, dømd til fengsel i 21 dagar på vilkår.

Det var i oktober 2014 at mennene køyrde frå Florø i ein stolen bil. Karane kom seg nesten til Svelgen før dei krasja. Deretter heldt dei fram turen i ein stolen båt.

Naudetatane som kom til staden stabla på beina ein leiteaksjon, då dei frykta at den eller dei som var i bilen kunne ha blitt skadde. Over ein time etter at politiet kom til staden, vart det klart at mennene hadde teke seg inn i bustad.

Mannen er tidlegare domfelt for narkotikalovbrot, brot på vegtrafikklova og politilova.

Politiet har gjentekne gonger prøvd å få mannen i avhøyr, men lukkast først med dette i eitt år etter hendinga. Ei tilståing kom først dagen før saka skulle opp i Fjordane tingrett.

Dersom mannen held seg på rette side av lova dei neste to åra, slepp han å sone fengselsstraffa.